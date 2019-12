Ceni viaja ao Rio para curso da CBF e define futuro no Fortaleza até sexta (13)

O trabalho ainda não acabou para Rogério Ceni. Apesar do encerramento da Série A do Campeonato Brasileiro, com o Fortaleza garantindo permanência e também vaga na Copa Sul-Americana de 2020, o técnico embarcou ao Rio de Janeiro ainda na madrugada do domingo (8) para realizar o curso da CBF de licença PRO, o mais alto nível de graduação para treinadores de futebol no Brasil. A informação foi revelada pelo próprio comandante, que ressaltou definir o futuro no clube cearense após as aulas.

"Infelizmente eu gostaria de ter folga, mas meio-dia tenho curso novamente durante 10 dias na licença PRO da CBF para me aprimorar e conseguir o diploma do último nível de graduação do Brasil. Então durante a manhã tenho que estudar o dia inteiro, mas a noite vai dar para a gente conversar e em breve, no mais tardar até sexta-feira, posso definir o futuro", afirmou Ceni em coletiva pós-jogo com o Bahia.

A diretoria do Fortaleza já encaminhou um esboço do projeto do clube para a próxima temporada e pretende estender o vínculo do treinador, que é encerrado em dezembro. Isso porque Ceni havia assinado contrato de um ano e, mesmo com a saída ao Cruzeiro, retornou para o Pici com a mesma proposta contratual. Dentre os interessados no mercado, o Athletico-PR demonstrou interesse na contratação do treinador.