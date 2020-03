Ceni sobre crise do coronavírus: "saúde das pessoas é muito mais importante do que futebol"

A vitória contra o Náutico pela Copa do Nordeste neste sábado (14) trouxe tranquilidade para o Fortaleza, líder do Grupo A e já classificado para o mata-mata da competição. Porém, a crise na saúde pública diante da pandemia do novo coronavírus não permite aos profissionais do esporte a mesma sensação. Técnico tricolor, Rogério Ceni comentou sobre a situação no mundo do futebol com as ameaças do covid-19, que já passou de 120 casos confirmados no Brasil.

"A saúde pública que deve dar a palavra final. Hoje o foco é na Europa. As autoridades que têm de tomar as atitudes necessárias. A gente não sabe nem se os números divulgados são verdadeiros, qual a realidade dos fatos. Eu não tenho conhecimento da parte de medicina. Eu sei que futebol é entretenimento. E a saúde das pessoas é muito mais importante do que futebol. É a única coisa que eu sei. Agora até onde isso vai se alastrar, não tenho conhecimento clínico para falar"

A pressão do Náutico sobre o Leão do Pici foi intensa na primeira metade da etapa inicial, mas os visitantes conseguiram suportar a blitz do Timbu e abrir o placar ainda no 1º tempo. Porém, o desempenho em campo não foi o esperado para Ceni.

"Sofremos mais do que deveríamos no jogo de hoje. Tivemos um pouco de sorte e muita capacidade de definir. O intervalo entre jogos está sendo bem curto, isso para recuperar é difícil. O jogo apresentado hoje me preocupa. Fisicamente, eles foram superiores à nós. Temos de ser mais consistentes, coesos e firmes. Temos de jogar em um nível melhor", analisou o comandante tricolor.

O goleiro reserva Marcelo Boeck não viajou com a equipe para Pernambuco, mas Ceni não vê sua ausência como preocupante neste momento. O técnico explicou sua política de alterações no time titular, afirmando que, nesta quarta-feira (18), diante do Guarany de Sobral, pelo Campeonato Cearense, a equipe já não deve ser a mesma.

"Quando der para levar os 3, sem problema. Quando precisarmos de trocas, vamos fazer. Aqui todos são tratados de forma igual. O Felipe Alves dá uma grande confiança. Não posso fugir do goleiro que trabalha bem com os pés. Aqui não tem time alternativo. Quem serve às características de determinado jogo entra. Se em 125, só repeti 3 vezes a escalação, não deve ser nesse (contra o Guarany) que vou repetir. Com certeza, trocas acontecerão", revelou o técnico.