Ceni se emociona com homenagens de Fortaleza e São Paulo: "vou guardar para o resto da vida"

A partida entre Fortaleza e São Paulo, neste domingo (12), foi especial para Rogério Ceni. Ídolo das duas torcidas e enfrentando o clube paulista pela primeira vez na carreira, o ex-goleiro recebeu muitas homenagens na Arena Castelão. Agora técnico do Leão, lamentou a derrota por 1 a 0 e afirmou que deseja recompensar os torcedores cearenses pela festa nas arquibancadas.

"Me sinto impotente por não conseguir o resultado. Vou guardar para o resto da minha vida essas imagens. Espero retirbuir a torcida do Fortaleza de alguma manteira pela festa nesse jogo", declarou.

Em menor número, torcedores do São Paulo homenagearam Ceni reafirmando que o ídolo é o maior do clube Foto: Vinicius Palheta

Antes da bola rolar, torcedores do Fortaleza fizeram um mosaico com a frase "Gratidão, Rogério" e também ergueram um banner 3D com o técnico passando instruções aos jogadores. Pelo lado são-paulino, um bandeirão foi exposto com os dizeres "O maior de todos, Rogério Ceni", em alusão ao fato do ex-goleiro ser considerado o maior ídolo do clube. O técnico revelou se sentir muito honrado e afirmou que é muito grato ao Fortaleza.

"Fiquei muito emocionado. Claro que o bandeirão (do São Paulo), eu vi muitas vezes no Morumbi, sou muito grato pelas história, mas emocionante mesmo foi a festa do Fortaleza. Gratidão é uma palavra bacana, eu também sou muito grato. Foi extremamente emocionante, lamento não entregar um presente do tamanho do que fizeram. Apoiaram o time o tempo todo, empurraram, infelizmente não consegumios devolver o resultado. Estou muito honrado com a homenagem que fizeram", revelou.

O resultado interrompe uma sequência de 12 jogos de invencibilidade do Fortaleza sob o comando de Ceni na Arena Castelão - como mandante, o técnico estava há 25 partidas sem derrotas. Disputando a Série A do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o treinador afirmou que o revés é algo natural pela sequência, mas elogiou a postura dos jogadores em campo.

"Nosso time não joga por uma chance, mas para ter um mínimo de chances. O mais legal é que eles (jogadores) sabem que são os melhores que estão em campo. Nós jogamos com a mentalidade de ter o melhor time (disponível). Eu arrisquei, troquei o máximo que podia, mas infelizmente não fomos capazes. Levamos o time à final do Nordestão, estamos nas oitavas da Copa do Brasil, temos que ter algum resultado ruim jogando em três competições", finalizou.

O Fortaleza volta a campo na próxima quinta-feira (16), quando enfrenta o Athletico/PR no jogo de ida da Copa do Brasil, na Arena Castelão, às 21h30. Depois, a equipe joga contra a Chapecoense na Arena Condá, domingo (19), às 16h, pelo Brasileirão. Com três pontos na tabela, o Leão é o 16ª colocado.