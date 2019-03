Ceni reclama da torcida e defende Romarinho de vaias: "é patrimônio do Fortaleza"

Uma cena chamou atenção na goleada do Fortaleza diante do Sergipe, nessa quinta-feira (7), na Arena Castelão. Quando a equipe já vencia a partida, o técnico Rogério Ceni chamou Romarinho à beira do gramado para realizar uma substituição, e o jogador foi amplamente vaiado pelos torcedores. A situação foi imediatamente rejeitada pelo comandante tricolor, que abraçou o atleta e pediu respeito, afirmando que o atacante é um "patrimônio do clube".

>Clássico-Rei de domingo definirá planos de Leão e Vovô no Estadual

>Fortaleza e Ceará iniciam venda de ingressos para Clássico-Rei

>Elencos de Ceará e Fortaleza valem mais de R$ 160 milhões

"Ele é um jogador do Fortaleza. Todos estamos aqui de passagem. Não vejo motivo (para as vaias), com toda sinceridade. O Romarinho fez parte da campanha campeã da Série B. O Marcinho deixa um lastro maior que o Romarinho porque foi titular, jogou e fez dois gols ano passado. Entendo que o Matheus Alessandro veio do Fluminense, tem uma grife maior, teve um jogo último que foi bem, os outros não. Só não entendo o que ele fez de errado, é jogador do Fortaleza, patrimônio do clube, foi comprado pelo Fortaleza", declarou.

A escolha de Romarinho na partida aconteceu aos 13 do segundo tempo, quando o atleta substituiu Edinho. Ceni ressaltou que o atleta foi comprado pelo clube, esteve na campanha campeã da Série B e que ninguém pode esperar nomes de peso na equipe, já que o Fortaleza não tem poder aquisitivo para realizar grandes contratações.

"Todos, qualquer um que eu colocar em campo, são meus jogadores e no final do ano fazemos uma análise. Se não for bem, pode ser vendido, emprestado, mas durante a temporada, comigo ou não, o torcedor tem que apoiar o jogador do time dele. O menino treina muito bem, treina com vontade e dedicação, não tem porque ter vaia durante o jogo. Ele precisa de um gol. Então durante o jogo vamos dar força para o atleta. O Fortaleza não tem quatro milhões para comprar ninguém, o Fortaleza não tem euro também, pode esquecer. O Fortaleza consegue jogadores por empréstimo, oportunidde, um atleta que veio como ele, da Série D, é assim que fazemos. Todo mundo espera uma grande contratação, mas o que é uma grande contratação? Um jogador de 20 milhões? Não vai ter isso. Aqui vivemos para pagar em dias, que o clube faz um esforço desgraçado, e nós vivemos de oportunidades pontuais, então são esses que vão nos defender e sei que um cara desses, quando entrar, vai fazer o melhor pelo clube", afirmou Ceni.

Com 22 jogos pelo Leão, Romarinho nunca balançou as redes Foto: JL Rosa

Contratado junto ao Globo/RN na última temporada, Romarinho assinou contratado com o clube até 2020. Na equipe potiguar, foi artilheiro da Série C com sete gols e chegou a ser emprestado ao Fluminense, mas não conseguiu destaque. Pelo Leão, o atleta esteve em campo 22 vezes e nunca balançou as redes. Com a campanha irregular da equipe na temporada - quatro vitórias, três empates e três derrotas -, o atleta de 24 anos tem sido alvo de críticas constantes por parte do torcedor.

Pontos da entrevista

Vitória

Foi um bom jogo, contra o CSA também foi, contra o Horizonte tivemos 20, 25 finalizações e quando a bola não entra, a gente analisa o resultado de trás para frente.

Arbitragem

Mais um gol regular anulado hoje. Então temos uma média de um gol normal anulado por jogo. Demos uma olhadinha nisso, que a arbitragem possa olhar para isso também. Hoje teve o gol do Marcinho, no último jogo foi do Éderson, gol legal, que podia gerar um resultado diferente. Então espero que possamos reverter essa situação que a gente se encontra no Campeonato cearense e Copa do Nordeste.

Lesões

Eu confio em todos os jogadores que estão no banco. O Bruno teve uma fratura em dois dedos, então deve ficar afastado durante um bom tempo. O Paulo tava com problema intestinal, se sentindo fraco, então decididos não colocar para jogar, e o Ederson está com um problema na panturrilha. Esses jogadores são importantes e fazem falta.

Júnior Santos

É um jogador sem categorias de base. É o terceiro ano dele jogando futebol profissional e não teve uma formação simples, então você tem que tentar adaptar. É um jogador de muito arranque, velocidade, potência. Se você conseguir lapidar mais, tem chance de crescer bastante.

Reforços

Temos a chegado do Wellington, um nove de área que está voltando de lesão. Não sei se tem tempo de ser inscrito para domingo, mas se tiver pode está no banco. Tem o Diguinho, que acertou o contrato com o clube, e o Nathan, que foi regularizado e precisa de mais treinamento. São opções no banco de reserva. Se tivéssemos uma semana mais cedo teríamos mais conforto.

Campeonato Cearense

Vivemos uma situação incomoda no Campeonato Cearense, não tem como negar que é uma situação difícil. Precisamos jogar domingo e tentar a vitória no Clássico, o que é muito difícil porque a equipe do Ceará é muito boa. Mas é possível, não vamos desistir de tentar a vitória e assim abrir uma possibilidade de classificação. Caso contrário, fica uma situação difícil porque os resultados se ajeitam para que o Fortaleza fique fora.