Ceni questiona arbitragem na expulsão de Osvaldo contra o Grêmio: "Muito duvidoso"

Aos 44 minutos da segunda etapa de Fortaleza contra Grêmio pela 7ª rodada do Brasileirão, em Caxias do Sul, o time cearense levou gol de Pepê e deixou escapar um valioso ponto fora de casa. Após a derrota, Rogério Ceni reclamou da arbitragem de Sávio Pereira Sampaio, que expulsou o atacante Osvaldo aos 25 minutos do segundo depois de consultar o VAR.

"Lamentavelmente, com a expulsão, ficar com um jogador a menos pesa muito. Viajando há 12 dias. A gente perde uma substituição para o jogo contra o Cruzeiro. Não tenho um elenco grande. Isso faz muita falta. Com um jogo por semana, acho que podemos confrontar melhor o adversário. É um outro time difícil. O começo da tabela do Fortaleza é muito difícil", disse o técnico.

Não é a primeira vez que Ceni contesta as decisões da arbitragem. Durante a coletiva, o comandante tricolor comentou sobre uma possível pressão em cima dos donos do apito para favorecer os times mais "pesados" em lances polêmicos.

"Jogamos oito partidas, em duas delas foi assim. Pênalti claro contra o Botafogo. Encontramos toda a comissão do VAR no aeroporto, todos dentro da sala do VAR afirmaram que foi pênalti. O árbitro não viu nada. Hoje, muito duvidoso. Talvez hoje a gente não traga o sentimento de inferioridade que às vezes no passado se tinha. Mas talvez o cara que vai no centro do campo ainda veja difereça. Talvez a inferioridade seja vista pela arbitragem. Hoje a gente não liga mais para quem jogamos contra. Fizemos um jogo parelho contra um grande. Quando o homem que fica no meio (árbitro) pende para o lado, é praticamente impossível vencer uma partida

", falou Ceni.

O Leão do Pici enfrenta o Cruzeiro na 9ª rodada, na quarta-feira (12), às 21h, na Arena Castelão.