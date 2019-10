Ceni projeta Vasco e defende Felipe de vaias: "Não posso deixar de reconhecer o cara"

O Fortaleza fez o dever de casa e venceu a Chapecoense por 2 a 0 nesta quinta-feira (9). Apesar da festa nas arquibancadas com o resultado, o técnico Rogério Ceni fez questão de elogiar o volante Felipe, vaiado no 1º tempo e autor de uma assistência para o gol de Wellington Paulista que fechou o placar.

"A gente tem que respeitar a opinião da arquibancada. Vaias e aplausos fazem parte da minha carreira. No meu time pode errar, mas errar tentanto. O Feipe errou seis passes no 1º tempo, mas não posso bater no cara, prefiro alguém que tente do que um burocrata que joga para trás. Ele é um ótimo jogador e erra tentanto jogar para frente, tem que melhorar, diminuir os erros, mas não posso deixar de reconhecer o cara", declarou.

Com o resultado, o Fortaleza saltou para 13º colocado, com 28 pontos, entrando na zona de classificação para Sul-Americana e ficando cinco longe do Z-4. O próximo jogo é diante do Vasco, domingo (13), às 16 horas, em São Januário. O comandante ressaltou a qualidade do elenco cruz-maltino e de Vanderlei Luxemburgo, que consegue os resultados com um elenco de menor investimento.

"O Vanderlei é um grande técnico e tem um time com Tales Magno, Rossi... A gente não tira 'leite de pedra', trabalha com caras dedicados. Não temos dinheiro para trazer nomes de relevância nacional, como Daniel Alves, Arrascaeta e Dudu. E a gente defende nosso conceito de jogo, esitlo, posse de bola", explicou.

O duelo frente aos cariocas é o primeiro de uma série de confrontos com adversários diretos: Cruzeiro e Avaí, nos dias 27 e 30, respectivamente. Para o próximo compromisso, Ceni não conta com o zagueiro Quintero, suspenso, e aguarda uma avaliação do departamento médico sobre o atacante Romarinho, que deixou o campo sentindo desconforto muscular, e o defensor Jackson, que ainda se recupera de contusão no ombro.

A delegação tricolor se reapresenta nesta quinta-feira (10), às 15h30. A atividade ocorre no Estádio Alcides Santos, sede do clube, sob o comando de Rogério Ceni.

Confira outros pontos da entrevista

Vitória sobre Chapecoense

"É mérito dos caras, que se manteram concentrados. Você jamais diria que o Fortaleza seria favorito. Antes o fortaleza não era favorito, mas hoje ele também não é tão azarão, só após o pênalti baixamos demais, recuamos, mas é nesse momento que temos que estar treinados para manter a posse de bola".

Adalberto e Paulão

"São dois jogadores que tem uma experiência. O Adalberto sabe como eu trabalho, e o Paulão tive o primeiro contato, até chamou a palavra antes do jogo. Teve uma bobeira na saída, mas tem bom passe, foi o que mais teve a posse de bola da gente. Fico muito contente porque é um jogador experiente".

Estilo de jogo

"O nosso intuito é ter a posse de bola e ditar o ritmo do jogo. Às vezes pegamos adversários melhores, como o São Paulo. No primeiro tempo, erramos muito, principalmente com os volantes. O jogo não era por dentro, era por fora. Houve uma certa diferença de critérios".