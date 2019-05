Ceni perdeu pênalti no último jogo entre Fortaleza e São Paulo

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Rogério Ceni reencontra a equipe que defendeu durante toda sua carreira profissional. O São Paulo enfrenta o Fortaleza, comandado pelo ex-goleiro, na Arena Castelão, neste domingo, às 19h. Você lembra da última vez em que os dois times se encararam?

No Brasileirão de 2006, o Fortaleza venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Castelão, com gol do atacante Finazzi, seu primeiro pelo clube. No segundo turno, persistiu o empate por 1 a 1, no Morumbi.

Finazzi em lance com Ceni e Lugano no Castelão Foto: Kiko Silva

O Tricolor do Pici entrou em campo com Albérico; Wendel, Gláuber, Dezinho, André Cunha; Dude, Ramalho, Bruno Barros (Jorge Mutt); Mazinho Lima, Finazzi, Osmar (Rinaldo), treinados por Hélio dos Anjos. O São Paulo comandando por Muricy Ramalho veio com Ceni; Alex Silva, Fabão, Edcarlos, Leandro (Souza); Josué, Mineiro, Danilo, Lenílson, Richarlyson (Thiago); Aloísio (Alex Dias). Lenílson e Rinaldo marcaram os gols da partida.

Aos 46 minutos da segunda etapa, Mutt fez pênalti sobre Mineiro, e o capitão do São Paulo assumiu a cobrança. Ceni na batida e... Albérico defende, salvando o ponto do Leão no último lance da noite.

Aquela temporada deu início à campanha do tricampeonato nacional do time paulista, que conquistou 78 pontos no ano. Já o Leão do Pici foi rebaixado com 38 pontos, na 18ª posição.

Histórico

Foram 15 jogos ao todo entre Fortaleza e São Paulo, com oito derrotas cearenses, três vitórias e três empates. Em retrospecto recente, nos três jogos mais recentes, o Leão do Pici está invicto, sendo o último triunfo do São Paulo de 14 anos atrás.

Na atual temporada, o Tricolor paulista está em 3º com 7 pontos, enquanto o Leão do Pici se encontra na 16º posição com 3 pontos.