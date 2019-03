Ceni lamenta chances perdidas no Clássico-Rei e projeta Estadual: "não podemos ficar fora"

No segundo Clássico-Rei da temporada, nesse domingo (17), Ceará e Fortaleza até balançaram as redes, mas as chances desperdiçadas voltaram a ficar em evidência no empate em 1 a 1. O técnico Rogério Ceni lamentou a produção ofensiva da equipe tricolor, que saiu atrás no placar e criou oportunidades até para virar a partida.

>Atacantes do Fortaleza destacam entrega da equipe

>Com um gol em cada tempo, Clássico-Rei termina empatado e tem confusão no final

>Tempo real: saiba como foi o Clássico-Rei

"Se juntar os dois clássicos, o que perdemos na frente do gol, não sei se num ano vai ter tanta oportunidade. Só perde quem está lá. Edinho fez um ótimo jogo, vem rendendo bastante no jogo em si. O Júnior Santos é um velocista, mas tem que melhorar essa parte de finalização. Isso não se melhora do dia para a noite", afirmou.

Sem descanso, a equipe já se prepara para uma nova decisão na quarta-feira (20): a partida diante do Floreta, às 21h30, na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense. Fora do G4, o único resultado que classifica o Leão é a vitória. Ceni reforçou a importância do jogo para o decorrer da temporada.

"É um jogo que determina o futuro no Cearense. Em alguns jogos tivemos superioridade, mas não tivemos o resultado contra Ferroviário e Horizonte. Vamos agora ver as alterações. O Felipe não joga (suspenso por cartão amarelo). Vamos recuperar os jogadores e, dentro das possibilidades, montar um time que tenha características para enfrentar o Floresta. Não podemos ficar fora das semifinais", declarou.

Pontos da entrevista

Desempenho

"Me entristece muito porque eu tenho o passe como base do futebol. O Paulo Roberto, com nove minutos, errou cinco passes. Quintero errou passe, passes fáceis. Errar passe curto de cinco metros atrapalha bastante o rendimento do jogo. Nós erramos muito passe e isso atrapalha muito a desenvoltura da equipe"

Araruna

"Defensivamente foi bem, não é muito ofensivo, melhor guardando posição. Eu tinha de preservar a linha de quatro e, nessa função, o Carlinhos apoiou mais. Ele tem um bom jogo aéreo, sentiu um pouco de cãibras, pediu para sair, mas expliquei que não podia"

Centroavante

O Júnior Santos não é o melhor nove que eu tenho, o Wellington Paulista é melhor porque tem mais presença de área, um nove de origem, prende mais a atenção dos zagueiros. No gol, o Luiz Otávio estava abraçado nele, já liberou o Éderson para cabecear. É um nove que tem gols"

Camisa 10

"A gente procura um 10. Temos o Dodô, mas estamos procurando um cara, dentro das condições financeiras do clube. Não podemos colocar o time numa situação incoerente da nossa parte, um time que veio da B para A. Tem time que tem seis meias, tipo o Palmeiras, infelizmente estamos atrás disso"

Ceará

"Tem um entrosamento, o fato de ter ficado oito anos na Série B, estrutura formada, CT mais desenvolvido, mas o torcedor do Fortaleza vem e vê dois clasiscos bem jogados, chances para os dois lados. Estamos melhorando, falta muito para dizer que temos um time que possa permanecer na Série A"