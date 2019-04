Ceni fatura primeiro Clássico-Rei; Lisca continua na busca

Uma escrita individual que marcava as trajetórias de Rogério Ceni e Lisca em Clássicos-Reis finalmente foi desfeita, mas pelo lado de apenas um deles. O técnico do Fortaleza finalmente venceu o seu primeiro clássico, após seis tentativas frustradas desde 2018. A vitória também aproximou muito o Tricolor do Pici do título Cearense.

Situação inversa que segue para Lisca e joga ainda mais pressão. O treinador chega ao 5º jogo contra o maior rival alvinegro e não sabe o que é vencer. Situação que é incômoda, tendo em vista a importância que o Clássico-Rei tem para torcida do Vovô. Além disso, Lisca também é pressionado por conta de duas eliminações consecutivas que a equipe alvinegra sofreu nas últimas semanas (Copa do Brasil e Copa do Nordeste).

Com a primeira vitória em Clássico-Rei, Rogério Ceni também se aproximou do título cearense, o que seria o segundo na sua história com o Fortaleza (a equipe tricolor foi campeã brasileira da Série B em 2018). Agora, somente uma derrota por dois gols de diferença na segunda partida, que será disputada no dia 21, tira o troféu das mãos do ex-goleiro.