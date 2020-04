Ceni fala sobre apelido 'Mito' dado a Bolsonaro: "A responsabilidade agora é dele"

Desde os tempos de São Paulo, quando era goleiro, Rogério Ceni carrega o apelido de 'Mito'. Nos dicionários, os significados vão de 'histórias ou relatos fantásticos' a 'protagonista heroicos'. E a fama se estendeu também ao momento de técnico, com a torcida do Fortaleza assim o chamando. Em entrevista ao portal Valor, do O Globo, o comandante brincou com o fato do presidente da República, Jair Bolsonaro, também ser lembrado pela nomenclatura.

“Fico aliviado por ele (Bolsonaro) ter se apropriado do termo, a responsabilidade agora está com ele. Eu sigo fazendo o meu trabalho”, afirmou.

É comum torcedores tricolores gritaram 'Mito' no momento em que o treinador chega ao estádio antes dos jogos. Acumulando passagens pelo clube há três anos, com títulos do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, Ceni exaltou a torcida do Leão.

"A torcida do Fortaleza é realmente especial. A festa que eles fazem dentro do estádio é fantástica, algo extremamente prazeroso para mim”, diz. “Não preciso ir ao shopping da cidade para sentir esse afeto”, declarou.

Com a suspensão do calendário de jogos devido à pandemia do novo coronavírus, o comandante cumpre a quarentena, mas mantém contato diário com os jogadores. A diretoria da equipe aguarda uma posição do Governo do Estado sobre a possibilidade de retomada dos treinos.

Confira outros pontos da entrevista

Morar em Fortaleza

"Eu quero ganhar sempre. Os meus parceiros de tênis sabem disso. Sou insuportavelmente competitivo. Não tem jeito. Gosto cada vez mais de morar aqui. Jogo tênis a 100 metros da praia, não tenho do que reclamar".

Trabalho no Cruzeiro

"Passei 21 dias sem sair de lá. Três semanas sem arredar o pé de lá. Era a única forma que eu tinha para conhecer as pessoas, os jogadores. Saí uma vez só para jantar em Belo Horizonte, uma só. Falta de trabalho não foi".

São Paulo

"Treinar o São Paulo foi o maior acerto que fiz. Foi o maior acerto puxar 23 jogadores novos para o time, principalmente sendo que 12 deles pertenciam à categoria de base. Foi o maior acerto ter conseguido promover esses jovens jogadores e valorizá-los no exterior, a ponto de botar R$ 180 milhões no cofre do clube só com a venda dessas revelações".

Treinar Corinthians, Palmeiras ou Santos

"Não diria que é impossível, pois nada é impossível nesta vida, mas acho muito pouco provável. Muito do respeito que eu conquistei com o torcedor são-paulino se deve à rivalidade de 25 anos que tive com esses clubes. Não pretendo jogar fora isso, até porque existem muitos outros grandes clubes no Brasil".