Ceni explica rodízio no Fortaleza e elogia jovens reforços: "São jogadores bons"

A diretoria do Fortaleza trouxe jovens reforços para a sequência da temporada. Na vitória sobre o Pacajus, nesta quarta-feira (11), o volante Luiz Henrique e o atacante Yuri César estrearam com a camisa tricolor. O técnico Rogério Ceni elogiou o desempenho dos atletas, mas ressaltou que as peças devem evoluir para 2020.

"São jovens (os reforços). O Yuri tem 19 anos, mas são jogadores que tem de amadurecer e muito a aprender. Mas a gente nota qualidade, podem entrar no decorrer do jogo. Se tiver mais um bom jogador, é um fôlego que você ganha. Se eu conseguir vencer, sem Osvaldo e Romarinho, é bom. Com dias de treino, vão evoluir. E espero recuperação do Madson (com virose). São jogadores bons", analisou.

Em campo, os gols tricolores foram de Ederson, Cariús e Yuri César. Para a partida do Campeonato Cearense, Ceni mexeu no time e rodou mais uma vez o elenco. O treinador explicou que a alteração é importante para deixar o plantel competitivo.

"Nós temos um objejtivo que é chegar classificado para as finais do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, com o time mais inteiro possível. Conversei com Romarinho e Osvaldo e penso que é melhor arriscar que uma lesão. Tem alguns que jogam menos, isso é da cabeça de cada atleta. O Fortaleza paga em dias e todos tem que entender o seu momento, fazer uma autocrítica. Não tenho escolha pessoal, é algo que eu penso na característica do adversário: estrutura, sistema e escalação. Penso nos jogadores que vou utilizar", analisou.

O Leão volta a campo no sábado (14) contra o Náutico, pela Copa do Nordeste. A bola rola às 18 horas, nos Aflitos, em Pernambuco. Já no Estadual, a equipe encara o Guarany na quarta (18), às 21h30, no Junco, em Sobral.