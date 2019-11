Ceni exalta festa das torcidas e pede Ceará e Fortaleza na Série A: "Fundamental"

O Clássico-Rei mais importante da história terminou com vitória do Fortaleza por 1 a 0 neste domingo (10). Em campo, os rivais fizeram um duelo acirrado, enquanto torcedores protagonizam um espetáculo nas arquibancadas. O técnico Rogério Ceni exaltou a festa e disse que Vovô e Leão precisam permanecer na Série A em 2020 pela rivalidade centenária.

"A festa que eles fazem é diferente de tudo o que já vi na minha carreira. Se um turista vem pra cá e assiste um Fortaleza x Ceará, tem a chance de acompanhar um dos maiores espetáculos do Brasil. Uma festa que fica registrada para onde eu levar. Acho fundamental a presença dos dois clubes na 1º divisão", explicou.

O gol tricolor foi marcado aos 12 do 1º tempo, com Wellington Paulista. Depois o Leão se traiu, enquanto o Vovô cresceu de rendimento e pressionou. Ceni amenizou a postura reativa do Fortaleza e parabenizou o grupo pela atuação.

"É natural que o time perdendo com 15 minutos tenha mais posse que você. Quantas chances claras de gol o Ceará teve? Uma? Tecnicamente, deixamos a desejar. Taticamente, fomos bem", explicou.

A delegação do Fortaleza se reapresenta na quarta-feira (14), com treino em dois períodos. O próximo compromisso da equipe é diante do CSA, domingo (17), na Arena Castelão, às 19 horas. Na tabela, o Leão é o 13º, com 39 pontos.

Confira outros pontos da entrevista

CSA

"A diferença é gritante quando temos o apoio da torcida. Mexe com o psicológico do jogador. Contra o CSA, um jogo decisivo, contamos com o torcedor. Mais uma vez, parabenizar pela festa".

Esquema tático

"Ano passado jogávamos com um meia, o Dodô. Não tenho condições de vencer a maioria dos times na qualidade técnica. Tenho que ter um contraponto. Não posso jogar com um Flamengo, um Palmeiras, do mesmo jeito que eles jogam".