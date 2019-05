Ceni exalta atuação da equipe em vitória sobre Chapecoense: "Tivemos bom controle emocional"

Após a vitória do Fortaleza contra a Chapecoense neste domingo (19), na Arena Condá, o treinador Rogério Ceni parabenizou o bom desempenho de sua equipe nesta tarde. O Leão do Pici conseguiu uma virada na segunda etapa, com destaque para o meia atacante Marcinho.

"Acho que eu só tinha vencido aqui uma vez como atleta. Campo de jogo difícil. Tivemos bom controle emocional. O time vem jogando de modo consistente, soube se posicionar, bom toque de bola. Belíssimos gols", disse Ceni.

No lance do primeiro gol, Junior Santos mudou seu posicionamento, partindo da direita para um lançamento na área da Chape, encontrando Marcinho para empatar.

"Trabalhamos mais pro Junior estar no lado naquele momento, uma inversão que aconteceu no jogo. Foi uma assistência boa. Quando Juninho e Felipe conseguem se conectar e aproveitam a velocidade do ataque, produzimos bem", falou o comandante tricolor.

O técnico destacou a importância da troca entre as equipes durante essa maratona de partidas, e acredita que o grupo está respondendo bem.

"São muitos jogos em sequência: quatorze jogos em sete semanas. Trocamos seis, sete jogadores comparado ao jogo passado pra ter um time mais inteiro fisicamente. E isso vem dando resultado. A gente pode perder tecnicamente em algum lugar do campo mas vem dando resultado esse rodízio de jogadores", contou Ceni.

Assim como na última semana, o Tricolor de Aço tem jogo na quinta-feira (23), contra o Botafogo-PB pela final da Copa do Nordeste, e no domingo (26) encara o Vasco pela sexta rodada do Brasileirão.