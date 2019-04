Ceni esquece de fazer substituição no Clássico-Rei e reclama com arbitragem; confira vídeo

Uma cena chamou atenção no último minuto do Clássico-Rei deste domingo (14). Mesmo com a vitória do Fortaleza sobre o Ceará, o técnico Rogério Ceni terminou a partida reclamando muito à beira do gramado. O motivo: o treinador esqueceu da expulsão de Júnior Santos e não usou a terceira substituição tricolor. O zagueiro Nathan até se preparou para entrar nos minutos finais, mas a arbitragem retardou a alteração e encerrou o duelo.

"Na minha cabeça, eu contei a saída do Osvaldo, Edinho e Júnior Santos. No final, achei que tinha feito as três substituições e só fui perceber depois que eram duas saídas e outra era expulsão. É a primeira vez desde que cheguei ao Fortaleza que não fiz as outras e eu gosto de fazê-las", declarou.

CURIOSIDADE: O técnico Rogério Ceni ficou muito irritado ao não conseguir efetuar sua última alteração no #ClassicoRei . Após o jogo, ele reconheceu que se confundiu ao achar que já havia feito as 3 substituições; veja a cena pic.twitter.com/oT9YX7ku5H — Jogada (@diariojogada) 15 de abril de 2019

A expulsão de Júnior Santos aconteceu aos nove do segundo tempo, quando o atacante dividiu com Juninho, do Ceará, e acertou o braço no rosto do volante alvinegro. O Leão jogou com um a menos por 33 minutos, quando foi a vez do lateral-esquerdo Thiago Carleto receber cartão vermelho por falta em Tinga, do Tricolor. Ceni revelou que tinha estratégias montadas para a última alteração.

"Eu poderia até ter mudado o time, poderia ter baixado o Marlon e tirado o Araruna para ter outro velocista, mas na minha cabeça, eu comi bola. Só no final que fui lembrar. Queria colocar o Nathan, porque estávamos sendo pressionados no escanteio, mas era o último minuto de jogo", comentou.

Durante a partida, o Tricolor mandou a campo os meias Marlon e Dodô, substituindo os atacantes Edinho e Osvaldo, respectivamente. O próximo Clássico-Rei que vale a final do Campeonato Cearense acontece domingo (21), às 16h, na Arena Castelão. Com o resultado, o Fortaleza pode até perder por um gol de diferença que fica com o título.