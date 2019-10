Ceni elogia Enderson Moreira e projeta São Paulo: "Jogo difícil"

Rogério Ceni esteve distante do futebol cearense por 49 dias, mas não deixou de acompanhar o Estado durante o período. Reestreando pelo Fortaleza com vitória sobre o Botafogo, nesta segunda-feira (30), o técnico elogiou o trabalho de Enderson Moreira, que comanda o Ceará desde o início da Série A do Brasileiro.

"O Enderson é um treinador que joga para frente, gosta do jogo. Assisti uma parte do jogo do Ceará com o Atlético-MG, e o Ceará tem proposto muito o jogo", explicou.

O último jogo de Ceni com a equipe havia sido o Clássico-Rei, quando acabou superado na Arena Castelão por 2 a 1. Agora, o desafio é com o São Paulo, sábado (5), às 17 horas, no Pacaembu, pela 23ª rodada. O ex-goleiro elogiou o novo técnico da equipe, Fernando Diniz, que estreou com um empate diante do Flamengo no Maracanã.

Ceni e Enderson duelaram à beira do gramado no 1º turno Foto: JL Rosa / SVM

"(Fernando Diniz) tem uma filosofia de jogo que eu gosto. Já pude enfrentá-lo algumas vezes, eu como jogador e como treinador do São Paulo, ele como treinador do Audax. É um jogo bem complicado, difícil. Essa vitória de hoje resgata confiança, mas vamos ter que analisar a maneira como vamos jogar", declarou.

Para a partida, o Fortaleza não conta com o goleiro Felipe Alves, que sofreu lesão muscular e tem prazo de recuperação em até quatro semana. O atacante Romarinho, que foi substituído ainda no 1º tempo contra o Botafogo, sentiu um desconforto no músculo adutor e será reavaliado pelo Departamento Médico.