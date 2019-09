Ceni é recebido com festa no primeiro treino após retorno ao Fortaleza

Após ter retorno confirmado oficialmente pelo Fortaleza, Rogério Ceni comandou o primeiro treinamento no Pici. Em clima descontraído e festivo, o técnico foi recepcionado de forma calorosa por jogadores e dirigentes. Apesar de já ter assinado com o Leão até dezembro de 2019, Ceni ainda não está autorizado a comandar a equipe na partida desta segunda-feira (29), contra o Botafogo.

Quem comanda a equipe em jogos oficiais até a confirmação de Ceni no BID é Marconne Montenegro, técnico da equipe sub-20. Ceni deve reestrear enfrentando um antigo conhecido, o São Paulo, no sábado (5), às 17 horas, no Pacaembu, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recém-demitido do Cruzeiro, o aceite para retornar ao antigo clube era a única opção considerada por Ceni para a temporada de 2019. Segundo Marcelo Paz, presidente do clube, Ceni "disse que só aceitaria convite do Fortaleza esse ano"

"O Rogério montou todo o trabalho e vem dar continuidade. O Rogério tinha uma dúvida. Ele estava muito cansado. Ele disse muito claro para a gente: "Eu só aceitaria qualquer convite se fosse do Fortaleza, nenhum outro time eu trabalharia esse ano. Eu tenho a opção de descansar, me reenergizar". E a gente foi conversando, a gente tinha a convicção de que ele seria o melhor nome. Ele disse: "Não se preocupe (com o financeiro). Ninguém esperava que seria tão rápido (a volta dele, depois de ir para o Cruzeiro)", afirmou o mandatário.

Nas redes sociais, o presidente ainda agradeceu a passagem de Zé Ricardo pelo clube e exaltou retorno do novo treinador.

O treino deste domingo só teve os primeiros dez minutos liberados à imprensa. O Fortaleza enfrenta o Botafogo nesta segunda (30), às 20 horas, na Arena Castelão.