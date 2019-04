Ceni diz que Wellington Paulista fez "melhor jogo desde que chegou" e critica mudanças no futebol

Jogando na Arena Castelão, o Fortaleza venceu o ABC por 1 a 0, neste sábado (30), e avançou às quartas da Copa do Nordeste, onde enfrenta o Vitória/BA. Em campo com oito atletas diferentes da partida realizado diante do Guarany de Sobral, pelo Campeonato Cearense, o técnico Rogério Ceni elogiou a postura do centroavante Wellington Paulista, que foi titular durante os 90 minutos.

"Uma das melhores partidas dele. Acho que foi o melhor jogo que fez desde que chegou aqui. Procurou o jogo, conseguiu fazer a proteção e marcou até o final. Isso é muito importante e quando a bola entrar ele vai ganhar cada vez mais confiança", destacou.

Em campo, Wellington Paulista realizou quatro arremates (principal finalizador), 14 passes, três assitências para chute, um desarme, além de sofrer duas faltas. Contratado para ser o atleta de referência do Leão na temporada, o atacante de 34 anos não encantou nas seis partidas pela equipe, somando Estadual e Nordestão. Sem balançar as redes, perdeu espaço para Éderson e Júnior Santos, que já marcaram oito e cinco gols, respectivamente.

Outro ponto abordado pelo comandante tricolor foram as alterações nas regras do futebol, que passam a valer a partir do dia 1º de junho. Entre as mudanças está a inclusão de cartões amarelo e vermelho para membros da comissão técnica.

"Acho péssimo, o futebol não é isso. Se querem implantar a cultura do futebol europeu aqui, coloquem em todos os sentidos, desde gramados, até o público poder chegar em boas condições no estádio. Uma arbitragem horrorosa, por exemplo, você vai ficar quieto? Se não puder mais se manifestar, quem sabe tirando treinadores, árbitros de dentro de campo, fica logo o jogo 11 contra 11 e faz como quiser", comentou.

Campeonato Cearense

Com a vitória na primeira partida da semifinal por 1 a 0, no Junco, o Fortaleza conquista classificação à final do Estadual com vitória, empate ou derrota pelo mesmo placar, diante do Guarany de Sobral, próxima quarta-feira (3), na Arena Castelão. A vantagem é por conta da campanha na fase de grupos, que oferece bônus de dois resultados equivalentes para garantir vaga.

Copa do Nordeste

Líder do Grupo A, com 13 pontos, o Tricolor tem vaga assegurada no mata-mata, onde encara o Vitória, equipe que está há 11 partidas sem triunfos na temporada. Pelo regulamento, a partida será realizada em jogo único, com mando para o time cearense. Qualquer empate leva aos pênaltis. Data e horário ainda não foram definidos.