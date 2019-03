Ceni diz que Madson precisa melhorar parte física: 'se for de interesse dele jogar no Fortaleza'

Após empate por 0 a 0 com o Ceará, no último domingo, o técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva e explicou sobre a situação de Madson e de outros atletas que estão no departamento médico do clube.

"O Madson veio um pouco acima do peso. Parou por sete, 10 dias. Precisa aprimorar a parte física em dois turnos se for de interesse dele jogar pelo Fortaleza", comentou o comandante Tricolor.

Na temporada 2017/18, Madson atuou em 19 jogos e 10 gols pelo clube Al-Khor do Quatar. Já com a camisa da equipe cearense, foram apenas 27 minutos em campo. No momento, o jogador está no departamento médico do clube se recuperando de uma lesão na panturrilha.

"O Madson está lesionado, assim como Gabriel e Ederson. O Bruno Melo teve uma fratura na mão. O Felipe Alves sentiu o adutor", explicou o técnico leonino. "Ele (Madson) tem de voltar para treinar novamente a parte física, fazer uma nova pré-temporada".

No próximo domingo (17), Fortaleza e Ceará se enfrentam, às 18 horas, na Arena Castelão, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.