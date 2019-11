Ceni despista sobre Fortaleza na Libertadores: "Quem sabe disputar uma Sul-Americana"

O Fortaleza teve a oportunidade de vencer o Internacional no fim da partida, mas desperdiçou um pênalti e ficou no empate em 2 a 2 neste domingo (24). O resultado deixou o Leão em 12º, com 43 pontos, sete de distância do Corinthians, primeiro time classificado para a Libertadores. Questionado sobre a possibilidade de classificação, o técnico foi categórico ao reafirmar os objetivos do clube na temporada.

"Tentamos marcar quando deu, cometemos nossas falhas, mas é um time de luta. Os caras têm muita alma e coração e isso merece ser destacado. Com relação à Libertadores, vamos se sinceros, não estamos nem preparados para isso. Brigamos para permanecer na Série A e quem sabe disputar uma Sul-Americana, que vai ser a primeira competição internacional do clube", afirmou.

O gol de empate veio com Tinga, que entrou no 2º tempo. Mesmo com o placar amargo, Ceni exaltou o desempenho do elenco leonino.

Com o resultado, o Fortaleza ficou em 12º, com 43 pontos. Na próxima quinta-feira (28), às 20 horas, na Arena Castelão, o Leão enfrenta o Santos, vice-líder da Série A do Campeonato Brasileiro.