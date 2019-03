Ceni critica sequência de gols mal anulados do Fortaleza em 2019; confira lances

O técnico Rogério Ceni ficou na bronca com a arbitragem, nessa quinta-feira (7), após a goleada por 4 a 0 do Fortaleza sobre o Confiança. Apesar do placar elástico, o comandante tricolor questionou o gol mal anulado do atacante Marcinho, aos 22 do segundo tempo, e ainda afirmou que o clube vem sendo prejudicado uma vez por partida.

>Fortaleza fica perto de fechar com lateral do São Paulo

>Júnior Santos comemora gols e boa atuação, mas ressalta Clássico-Rei

>Ceni reclama da torcida e defende Romarinho de vaias

"Mais um gol regular anulado hoje. Então temos uma média de um gol normal anulado por jogo. Demos uma olhadinha nisso, que a arbitragem possa olhar para isso também. Hoje teve o gol do Marcinho, no último jogo foi do Éderson, gol legal, que podia gerar um resultado diferente. Então espero que possamos reverter essa situação que a gente se encontra no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste", declarou.

O Diário do Nordeste analisou as partidas da equipe na temporada e listou três gols anulados contabilizando em jogos distintos envolvendo Estadual e Nordestão. Ao todo, o Tricolor entrou em campo dez vezes. Confira: