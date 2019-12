Ceni convoca torcida para Fortaleza x Bahia: confira valores e onde comprar os ingressos

O Fortaleza inicou a venda de ingressos para o jogo contra o Bahia, que ocorre neste domingo (8) para fechar o ano de 2019, na rodada final da Série A. Com valores a partir dos R$ 30,00, a partida será na Arena Castelão, às 16h.

O treinador tricolor Rogério Ceni chamou a torcida para encher o estádio no último compromisso do time no ano. Confira o vídeo.

Veja os valores dos bilhetes

Torcida do Fortaleza

Superior Central: R$ 60 (inteira) | R$ 30,00 (meia)

Superior Sul: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)

Superior Norte: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

Inferior Sul: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)

Inferior Norte: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

Bossa Nova: R$ 80 | R$ 40 (exclusivo para sócio-torcedor)

Premium : R$ 150 | R$75 (exclusivo para sócio-torcedor)

Especial: R$ 80 | R$ 40 (exclusivo para sócio-torcedor)

Torcida do Bahia

Setor especial: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)

Locais de venda

Estádio Alcides Santos (Pici - Av. Sen. Fernandes Távora, 200)

Quiosques oficiais Fortaleza EC (Via Sul Shopping e North Shopping - Bezerra)

Leão 1918 Grand Shopping Messejana

Leão 1918 Iânde Caucaia

Loja Conceito (Av. Santos Dummont nº 3000 / Loja 11)

Leão 1918 RioMar Kennedy

Quiosque Leão 1918 North Shopping Maracanaú

Leão Shop (Shopping Iguatemi 2º piso)

Leão Shop (Shopping Parangaba)

Lojão do Fortaleza (Av. dos Expedicionários, 3416 - Loja 04 - Benfica)

Estádio Soccer Store (Shopping Benfica - Avenida Carapinima, 2200 - Benfica)

Loja Tricolaço 1 (Av. Bezerra de Menezes, 1548 - Loja 10 - São Gerardo)

Loja Tricolaço 2 (Rua Pedro Borges, 143 - Loja 13 - Shopping Lisbonense- Centro)

Loja Tricolaço 3 (Av. Dom Luis, 500 - Shopping Aldeota - Piso L0 - Lojas 7 e 8)

Amor Eterno Centro (Shopping dos Fabricantes II - Rua Senador Pompeu, 814)

Amor Eterno Maraponga (Av. Godofredo Maciel ,2947, Open Mall Imag, loja 22, Maraponga)

Loja Caldeirão (Rua Major Facundo, 692 - Centro - Fone: 3223-5944)

Loja do Leão Maracanaú (AV. 5 com Rua. 40A, 32 - Centro de Maracanaú)

Loja Sou Tricolor Caucaia