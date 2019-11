Ceni convoca torcida do Fortaleza para jogo com CSA: "Precisamos de mais de 30 mil"

O Fortaleza está próximo de garantir permanência na Série A do Brasileiro de 2020. Após a vitória no Clássico-Rei, o time saltou para 39 pontos, apenas seis de distância da pontuação histórica de 45 - que evita de vez o rebaixamento. A busca pela permanência começa domingo (17), às 19h, contra o CSA, e o técnico Rogério Ceni cobrou apoio da torcida na Arena Castelão.

"Nós precisamos de mais de 30 mil para o próximo jogo. Precisamos do Castelão cheio porque a diferença é gritante quando a gente tem o apoio da nossa torcida. Até na preparação pós-jogo eles voltam diferentes, falando que está bonito lá (na arquibancada), então melhora o emocional do jogador", explicou.

Para a partida, o Leão não conta com o lateral Gabriel Dias e o atacante Osvaldo, ambos suspensos. O zagueiro Jackson, com lesão muscular, é dúvida para a partida. Ceni relembrou as dificuldades frente ao CSA, adversário que enfrentou nos acessos às séries C e B.

“Contra o CSA se torna um jogo bem decisivo porque dá indícios de onde vamos caminhar na Série A. O CSA está vivo e é uma equipe que causa problemas para a gente. Eles não vencem, mas nós nunca conseguimos ganhar, e agora precisamos muito da vitória”, destacou.

A delegação tricolor se reapresenta na quarta-feira (13), com atividades em dois turnos no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. No histórico, o Fortaleza venceu quatro vezes o CSA, empatou 11 e perdeu oito.

Últimos cinco jogos contra o CSA