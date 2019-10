Ceni comemora vitória e confessa que embarcou para Fortaleza sem assinar contrato

Rogério Ceni recomeçou o ciclo no Fortaleza com intensidade. Aceitou a proposta para retornar ao clube às 1h da manhã, no domingo (29). No mesmo dia, às 7h, desembarcou na Capital. Durante a tarde, treinou a equipe pela primeira vez e, nesta segunda-feira (30), esteve à beira do gramado na vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, na Arena Castelão. Em coletiva, o técnico afirmou que o retorno ao time é uma dívida que tem com a torcida e todos que o acolheram.

"Era para eu ter ido descansar. Ontem, 1h da manhã, foi que eu dei uma resposta por gratidão, assim como o Fortaleza sempre demonstrou. É um risco muito grande para a minha carreira, o Cruzeiro. O ideal era ter continuado aqui e achei que devia essa. Era o único lugar que eu trabalharia. Muitos jogadores mandaram mensagem, ligaram, então nós decidimos fechar, e eu embarquei, não assinei nem contrato, não li, mas vim, embarquei, e pude ajudar na vitória. Agora o sucesso só vai se concretizar com o sucesso no final do ano", explicou.

Em campo, Ceni escalou uma equipe no esquema 4-2-4, priorizando jogadores com quem trabalhou entre os titulares, como Edinho e Osvaldo. O comandante ressaltou que o fato de conhecer o grupo também pesou ao aceitar o convite tricolor para concluir o trabalho iniciado em janeiro.

"Não preciso nem falar muito, eles (jogadores) já sabem como trabalhamos. São 20 meses de trabalho, mesmo que eu escolhesse outra equipe, eu conheço a característica, índole, caráter deles. Tiveram competitividade. Tive de escolher (escalação), mas com um treino é difícil. Escolhi Edinho e Osvaldo, que já conhecia desde a final do Cearense. Falei que não era em todo lugar que você cria uma amizade dentro do campo como aqui", afirmou.

Ceni elogiou Boeck e disse que o goleiro evoluiu ao lado de Felipe Alves Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com o resultado, o Fortaleza saltou para a 13ª posição, com 25 pontos - a seis de distância da zona de rebaixamento, encabeçada pelo Cruzeiro, ex-time de Ceni. Na próxima rodada, o Leão encara o São Paulo, sábado (5), às 17 horas, no Pacaembu. Será um novo reencontro do comandante, desta vez, com o tricolor paulista, clube que defendeu como por 25 anos. O ex-goleiro não hesitou em dizer que será um jogo difícil, apesar do equilíbrio no 1º turno, quando o time cearense foi derrotado por 1 a 0.

"Para mim é um prazer. São as duas equipes que eu mais trabalhei, foram quase 26 anos no São Paulo, dois aqui. São dois lugares que me acolheram muito, assim como aprendi a ter prazer e paixão por defender o time do Fortaleza. No primeiro turno, foi bem equilibrado, mas o São Paulo conseguiu o gol com o Hernanes. Agora o Saõ Paulo tem mais força. Daniel Alves chegando, a contratação de um treinador que tem uma filosofia de jogo que eu gosto, mas a vitória de hoje resgata a confiança.

Outros pontos da entrevista

Retorno

"Tem algumas coisas importantes. Os atletas, conhecer o grupo, a perspicácia do Girão e do Marcelo Paz, e a atmosfera que é o Castelão e a torcida. A torcida do Fortaleza é especial, garanto porque joguei por quase 30 anos. Foi espetacular, mais que o número dos torcedores, a altura da voz de cada um deles".

Boeck x Felipe Alves

"No momento, eu penso em como extrair o máximo do Boeck. Fez uma ótima partida, bolas difíceis. Acho que a gente tem que valorizar quem está em campo. Queria parabenizar o jogo do Boeck, teve uma evolução e foi beneficiado com a chegada do Felipe Alves. O Boeck está jogando, fez um grande jogo, e só depois vamos prioizar o goleiro".