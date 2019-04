Ceni comanda treino na Arena Castelão logo após vitória sobre Guarany

O técnico Rogério Ceni comandou um treino noturno na Arena Castelão após a vitória do Fortaleza contra o Guarany, nesta quarta-feira (3). A atividade foi voltada aos atletas que não iniciaram a partida. À beira do gramado, o treinador cobrou intensidade do elenco e declarou que o medida aconteceu porque "não tem campo" disponível no clube.

O episódio inusitado foi interrompido por conta de uma forte chuva, motivo de constantes reclamações do técnico. Ao término da atividade, Ceni explicou que o CT Ribamar Bezerra, sede do time profissional, em Maracanaú, não apresenta um sistema de drenagem eficaz, atrapalhando a rotina dos atletas.

"Precisamos de campo para treinar. Ontem, só treinamos 20 minutos. Infelizmente, as condições climáticas não favorecem, e a gente vem cansando no final do jogo. Só estamos trabalhando em academia. Um campo tem 105 x 68, uma academia tem 15 x 30, é totalmente diferente", relatou.