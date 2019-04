Ceni cobra reforços e despista sobre acerto do Fortaleza com Nenê, do São Paulo

O Fortaleza é o primeiro finalista definido do Campeonato Cearense. Mesmo com a classificação nesta quarta-feira (4), após vitória sobre o Guarany, na Arena Castelão, o técnico Rogério Ceni cobrou a chegada de mais reforços na equipe, mas despistou sobre a contratação de Nenê, que pertence ao São Paulo e foi sondado pelo clube.

>Ceni comanda treino na Arena Castelão logo após vitória sobre Guarany

"Preciso de uns cinco jogadores, então talvez ele (Nenê) encaixe no orçamento, mas não temos o dinheiro para comprar o restante que a gente precisa. Está difícil encontrar reforços", explicou.

O plantel tricolor é composto por 31 jogadores. Diante do Guarasol, o comandante tricolor precisou improvisar o atacante Éderson na função de criação, e recuar o meia Dodô para volante, uma vez que os três nomes da posição - Derley, Paulo Roberto e Felipe - estavam sem condições de atuar. Ceni pontuou que a problemática pode ser determinante para as pretensões do Fortaleza na Série A do Brasileiro.

"Se a gente ficar com esse elenco, de 20 jogadores aptos a jogar, é impossível você aguentar um Campeonato Brasileiro. Não sei se temos investimento, mas precisamos de jogadores que venham para jogar, não, necessariamente, com grandes nomes, eu não ligo para isso", finalizou

Ainda questionado sobre um possível interesse do Bahia, que anunciou Roger Machado como novo treinador, o comandante leonino negou que tivesse sido procurado pela equipe. A próxima partida do Fortaleza é diante do Vitória/BA, segunda-feira (8), às 21h30, na Arena Castelão. O jogo é válido pelas quartas da Copa do Nordeste.