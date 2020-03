Ceni cobra reforços de velocistas após derrota do Fortaleza: "Temos que ir atrás, rápido"

A 1ª derrota do Fortaleza no Campeonato Cearense veio nesta quarta-feira (4), diante do Ferroviário, no Presidente Vargas. Embora o técnico Rogério Ceni tenha lançado a campo todas suas opções mais ofensivas (Éderson, Wellington Paulista), o Leão não conseguiu marcar contra o Tubarão da Barra. Após a partida, o treinador tricolor novamente cobrou por reforços para os extremos o quanto antes.

"Temos algumas posições em que podemos improvisar, fazer trocas. Mas naquelas 3 posições específicas da linha de frente, ou você tem ou os jogadores não atendem às suas necessidades, com as mãos atadas. Temos que ir atrás, rápido. Preciso vencer o jogo do sábado e da quarta-feira. Em tudo a gente dá um jeito. Zaga, volante, camisa 9... mas lá na frente, não consigo improvisar com o elenco que temos. Por isso, estamos atrás de contratar jogadores dessa posição. E necessito de tempo para prepará-los", alertou o comandante do Leão na coletiva pós-jogo. O atacante Osvaldo não foi relacionado por estar com conjuntivite.

Apesar da derrota, Ceni avalia o desempenho de seu grupo em campo como positivo, culpando o gramado do PV pelo insucesso em balançar as redes de Nicolas, do Tubarão.

"Foi o melhor jogo que o Fortaleza fez na temporada em matéria de chances criadas, posse de bola e domínio de adversário dentro de um campo que não oferece condições nem próximas do Castelão. Não posso crucificar meu jogador em um gramado onde a bola quica e dá na canela. Tem dia que a bola não entra. Prefiro explicar a derrota com 40 chutes a gol do que explicar uma vitória com gol contra", contou o técnico do Leão.

O próximo compromisso do Fortaleza é neste sábado (7), às 18h, diante do CSA, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.