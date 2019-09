Ceni avalia proposta do Fortaleza; veja bastidores da negociação

O técnico Rogério Ceni avalia, neste exato momento, a possibilidade de retornar ao Fortaleza. Após a saída de Zé Ricardo, a diretoria leonina agiu rápido e já formalizou proposta a Ceni, que ainda está em Belo Horizonte.

O treinador, porém, faz ponderações. Primeiro, ainda está assimilando a demissão do Cruzeiro e ajustando detalhes da rescisão contratual, que será realiza nesta sexta (27).

Outro fator é o pouco tempo de saída do Fortaleza. Rogério não sabe como seria encarar uma situação desta forma, tendo em vista que deixou o clube há apenas 46 dias.

O cansaço também pesa. Nos últimos 20 dias, Ceni e sua comissão ficaram totalmente imersos no CT Toca da Raposa, trabalhando de forma integral para recuperar o clube mineiro. Além disso, avalia com a família se seria saudável engatar um outro trabalho, tendo em vista que não tem descanso desde dezembro de 2017, quando assumiu o Leão.

Porém, o retorno ao Fortaleza não é descartado. O ambiente do clube, o relacionamento com funcionários, diretoria e a boa possibilidade de adaptação, já que o trabalho seria continuado, são pontos positivos para o retorno. Uma oficialização do contrato pode ser realizada nesta sexta.