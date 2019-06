Ceni analisa Fortaleza e exalta Flamengo: "venceram com mérito e justiça"

O Fortaleza foi ao Rio de Janeiro com o tradicional esquema 4-2-4 e até tentou agredir o Flamengo, neste sábado (1º), mas foi dominado pelo rubro-negro e saiu com uma derrota por 2 a 0 no Engenhão. O técnico Rogério Ceni ressaltou o desgaste da equipe após o título da Copa do Nordeste, conquistado na quinta-feira (29), e exaltou a grande atuação do adversário, que encerrou a partida com 20 finalizações.

"O time vem de viagem de 3 mil km de distância, enquanto que o Flamengo teve a oportunidade de se preparar a semana inteira. A superioridade técnica é notória dentro do campo. Acho que foi um dos melhores jogos que eu vi o Flamengo fazer: de encaixe, de passes em velocidade. Jogou com o Arrascaeta, com Diego e com o Gabriel na frente, Éverton Ribeiro do lado. Três jogadores que podem fazer bastante. Cuéllar jogando uma ótima partida. Jogou num patamar muito elevado. Não fizemos um excelente jogo, a diferença apareceu dentro do campo e eles venceram com todo mérito e justiça e não posso fazer nenhuma reclamação do placar", declarou.

O Leão fica agora na 14ª posição na tabela, com sete pontos, e pode encerrar a sétima rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão. Após viajar para João Pessoa e Rio, a delegação tricolor segue para Curitiba, onde enfrenta o Athletico/PR na quarta-feira (5), e depois Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio, sábado (8), encerrando a maratona de partidas fora de casa. Para Ceni, a sequência prejudicou o rendimento da equipe, assim como as recentes lesões de Edinho e Wellington Paulista.

"Eu já perdi Wellington, por lesão, o Edinho, que a gente repetiu, com lesão. Eu não posso mais perder jogadores por lesão se não eu fico sem as trocas para o jogo. A gente opta pelo Marcinho, segura o Osvaldo. Sabemos que os jogadores também estão cansados, então agora nós temos um intervalo de quatro dias, isso ajuda um pouco mais, apesar de ter uma viagem, um pouco mais curta. Vamos fazer uma análise melhor paro jogo de quarta-feira porque nós já temos o Grêmio no sábado", avaliou.

A delegação tricolor viaja ao Paraná neste domingo (2), no turno da tarde. A comissão técnica planeja realizar treinamentos na capital paranaense nas próximas segunda e terça-feira. O time enfrenta o Athletico/PR na Arena da Baixada, às 19h15, em jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. O primeiro confronto, na Arena Castelão, terminou em 0 a 0.

Outros pontos da entrevista

Estreia do Boeck

"Foi uma boa estreia. Tomou dois gols, mas não teve como defender. A zaga ajuda bastante, os zagueiros são firmes. Roger e Quintero sempre fazendo bons jogos, mas mesmo assim não foi suficiente para conter o ímpeto e a qualidade que o Flamengo tem".

Postura do Flamengo

"Não, mesmo porque treinadores saem, treinadores vêm, mas o futebol que cada atleta têm, a qualidade técnica individual permanece. Nós sabíamos que era uma equipe bem difícil, que tem uma boa relação de jogo, e hoje se encontrou muito bem, os seis homens de frente se encontraram muito bem. Uma equipe firme que encontrou um time nosso que veio muito desfalcado e também muito cansado".

Sequência na Série A

"É o 11º jogo em 34, 35 dias. Os deslocamentos não são curtos. O tempo é pequeno, os treinos já não existem mais. Nós pretendemos é levantar essa equipe com uma contratação ou outra e o tempo de treinamento é a parada pra Copa (América). Temos mais três jogos, a tabela também não ajudou, uns adversários um pouco pesados. Mas nós vamos lutar para fazer algum ponto nesses confrontos".

Rebaixamento

"É completamente compreensível. Primeiro pela liberdade de expressão, as opiniões de cada um. Segundo, temos como exemplo o Avaí e o CSA, que subiram junto com a gente, e também o Goiás. Ao todo, 50% desses times se encontram na zona de rebaixamento. Nós, muito próximos. O Goiás quem deu uma escapadinha, conseguiu somar nove pontos. Então, é natural que você veja assim, faz parte do pacote que é subir, não da Série B, da C para B e da B para a A. No final do ano, vamos ver se a gente conseguiu escapar dessa situação, mas acho completamente natural enxergar dessa forma".