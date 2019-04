Ceni afirma que Atlético Mineiro não fez proposta: "estou feliz aqui"

Após a vitória do Fortaleza sobre o Ceará pela primeira partida da final do Campeonato Cearense, neste domingo (14), na Arena Castelão, o técnico Rogério Ceni afirmou que não recebeu proposta de nenhum outro clube para o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Com contrato até o fim da temporada, o comandante tricolor é um dos nomes mais especulados para assumir o Atlético Mineiro, que demitiu Levir Culpi no início do mês.

"Não tenho proposta nenhuma, estou trabalhando aqui no Fortaleza e estou feliz. Por enquanto, não tenho nada", afirmou.

A relação entre Ceni e o time mineiro estende capítulos desde a temporada passada, quando o treinador foi procurado durante a Copa do Mundo da Rússia para assumir o comando do clube, mas o diretor de futebol Alexandre Gallo não concretizou a negociação. Na época, funcionários do Tricolor afirmaram que o técnico chegou a se despedir, mas não comunicou aos atletas, que depois se tornaram campeões da Série B do Brasileiro.

A primeira investida do Galo no mercado foi com Tiago Nunes, treinador do Athletico/PR, mas a proposta foi recusada no último sábado (12). O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sette Câmara, admitiu que Dorival Júnior e Rogério Ceni são opções que agradam a diretoria. O início da Série A é dia 27 de abril, quando o Galo enfrenta o Avaí, às 19h, no Estádio Independência. O Leão encara o Palmeiras no domingo (28), fora de casa, às 19h.