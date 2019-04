Ceni admite preferência por Brasileirão sobre competição regional: "é uma questão de prioridade"

O Fortaleza está classificado às semifinais da Copa do Nordeste. A equipe bateu o Vitória por 4 a 0, nesta segunda-feira (8), e agora se prepara para enfrentar o Santa Cruz no mata-mata, time pernambucano que foi campeão em 2016 e está na Série C. Com oitavas da Copa do Brasil, início da Série A do Brasileiro e final do Estadual pela frente, o técnico Rogério Ceni afirmou que sabe o que deve priorizar, mas ressaltou que a decisão é da diretoria.

"Nosso jogo da semifinal é depois do Botafogo e antes do São Paulo. Vai Começar jogo domingo, quarta e domingo, não consigo manter o mesmo time. É uma escolha da própria direção do que fazer. Minha opinião: um título é um título, mas temos um Campeonato Brasileiro e vocês sabem o quanto é difícil ganhar três pontos. Vamos ter que sentar e conversar qual o objetivo principal da gente. Repetir é uma coisa impossível em sete, oito jogos seguidos, com dois jogos por semana. É uma questão de prioridade", analisou.

🇫🇷 Em coletiva pós-jogo, Rogério Ceni comenta sobre as prioridades nas competições a partir de agora. O @FortalezaEC está no mata-mata da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, além da final do Cearense e o começo do Brasileirão. pic.twitter.com/UReVYeelV2 — Jogada (@diariojogada) 9 de abril de 2019

Reforços

Invicto há nove partidas e com torneios chegando na fase decisiva, o Tricolor apresenta um elenco reduzido por conta de lesões. Ceni afirmou que busca por novas peças, com duas alternativas para cada posição, além de uma terceira para alguns setores.

"As contratações ainda são necessárias. Estamos em busca de novos jogadores porque precisamos. O elenco é fantástico, mas em uma ou outra posição, a gente precisa de mais um", declarou.

Ederson teve lesão contra o ABC, pela Copa do Nordeste. Atacante passará por cirurgia nesta semana Foto: JL Rosa

O departamento médico do clube tem Derley, Tião, Matheus Alessandro, Nathan Ribeiro, Paulo Roberto, Matheus Inácio, Diego Tavares, e o mais recente, Éderson, que deve passar pelo menos seis meses fora dos gramados.

A próxima missão do Fortaleza é o jogo de ida da final do Campeonato Cearense neste domingo (14). O adversário será definido nesta quarta (10), entre Ceará e Floresta.