Celebração de encerramento premia os destaques do Campeonato Cearense de Futsal 2019

Com cobertura completa do Sistema Verdes Mares, incluindo transmissão ao vivo da TV Diário, a finalíssima do Campeonato Cearense de Futsal foi realizada no último sábado (29) e teve o Ceará como campeão após superar o Eusébio nos pênaltis. Porém, o certame teve seu encerramento oficial somente nesta terça-feira (1), em festa que premiou os principais destaques da competição, que há 12 anos tem transmissão exclusiva da TV Diário.

O campeonato, que foi realizado entre os dias 27 de abril e 29 de setembro, contou com a participação de dez times. Ao todo, foram 70 partidas realizadas, com um total de 360 gols marcados e média de 5,14 por partida.

Campeão, o Ceará dominou a premiação, com três atletas vencedores. Destaques para João César (Melhor Atleta), Dudu (Atleta revelação e Artilheiro, com 14 gols) e Lambão (melhor goleiro). Além deles, o treinador Fernando Cabral também foi escolhido o melhor técnico da competição.

VEJA LISTA DOS MELHORES DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL

MELHOR ATLETA: João César - Ceará SC

MELHOR GOLEIRO: Lambão - Ceará SC

ARTILHEIRO: Dudu - Ceará SC

ATLETA REVELAÇÃO: Dudu - Ceará SC

MELHOR TÉCNICO: Fernando Cabral - Ceará SC

MELHOR ÁRBITRO: Alexandro Rodrigues

TROFÉU FAIR PLAY: BNB Clube/Guerreirinhos

MELHOR DIRIGENTE: Marcos Michel Moreira - Eusébio