Cearenses se destacam na 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Sprint Triathlon

Um esporte vem ganhando destaque no Ceará pelos bons resultados que vem sendo apresentados nos últimos anos. Trata-se do triatlo, modalidade que engloba outras três práticas esportivas: natação, ciclismo e corrida. Na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Sprint Triathlon, realizada no Rio de Janeiro no último domingo (12), os representantes cearenses fizeram bonito e conquistaram boas colocações.

A competição serve de classificatória para o Campeonato Mundial de 2020, que ocorrerá em Edmonton, Canadá. Dezoito atletas cearenses estiveram presentes em diferentes categorias, e pelo menos oito deles destacaram-se em boas colocações, como Leonardo César dos Santos, que venceu na categoria de 16 e 17 anos, mesmo resultado de Danilo dos Santos Silva, vitorioso na modalidade dos 25 aos 29 anos. Já Cláudio Amora conquistou o bicampeonato da etapa brasileira após vencer a primeira edição em Maceió, em abril. Ele levou o ouro na categoria PTS2, dedicada a paratletas, e já está praticamente classificado para o Mundial.

Os atletas receberam patrocínio da Rede Cuca, da prefeitura de Fortaleza. Nos equipamentos, eles realizam os treinos das modalidades, bem como realizam a preparação para as competições. O treinador da delegação cearense, Willian Macedo, explica que o triatlo é o esporte que tem obtido maior destaque nos equipamentos do Cuca.

"A Rede Cuca tem proporcionado todo o apoio, não só para o triatlo, mas para todas as 27 modalidades olímpicas. O triatlo é a que mais tem se destacado. No último mundial, na Espanha, levamos o Leonardo César, e ele surpreendeu com uma 12ª classificação geral, algo que nos encheu de orgulho. Dos mais de 300 atletas nessa 2ª etapa do Brasileiro, dezoito eram cearenses, e seis foram pro pódio. Isso mostra a nossa força. Atualmente, temos oito atletas com muitas condições de classificação para o Mundial, e vamos trabalhar pra isso".

O Sprint Triathlon é a modalidade de menor percurso do triatlo. A prova de natação tem 750 metros no mar, enquanto que o ciclismo tem 20 km e a corrida, 5 km. A terceira etapa do Campeonato Brasileiro está prevista para ser realizada no dia 30 de julho, em Florianópolis/SC.