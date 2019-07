Cearenses que valem milhões, Artur Victor e Éverton se enfrentam em Bahia X Grêmio

O duelo entre Bahia e Grêmio nesta quarta-feira (17) reserva um encontro de cearenses que valem milhões no mercado da bola. Pelo lado baiano, Artur Victor, revelado na base do Ceará, é a esperança de gols da equipe, enquanto Éverton, formado no Fortaleza, surge como protagonista pelos gaúchos. A partida, que ocorre na Fonte Nova, às 19h15, é o jogo de volta das equipes pelas quartas da Copa do Brasil.

No confronto de ida, que terminou em 1 a 1, os atacantes brilharam. Éverton driblou o goleiro Douglas, acabou derrubado dentro da área e converteu o pênalti, abrindo o marcador para o Grêmio. O empate do Bahia veio com participação de Artur Victor, que cobrou escanteio para Gilberto, deixando tudo igual.

Os jogadores são esperança de Ceará e Fortaleza para arrecadar receita com uma venda futura. O Vovô possui 30% dos direitos econômicos de Artur Victor, que tem contrato com o Palmeiras e está emprestado ao Bahia. O atleta de 21 anos foi sondado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com oferta próxima de 10 milhões de euros (R$ 45 milhões).

Do outro lado, o Fortaleza possui 10% dos direitos do craque Éverton. O jogador tem vínculo com o Grêmio até 2022 e foi sondado por equipes como Manchester City, Atlético de Madrid e Bayern de Munique. A multa rescisória do atleta é 80 milhões de euros (R$ 356,6 milhões).