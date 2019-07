Cearenses Manoel Messias e Vittoria Lopes garantem ouro para o Brasil no triatlo misto do Pan

O Brasil é ouro no Triatlo misto no Pan-Americano de Lima. O quarteto formado por Lusia Baptista, Kaue Willy, Vittoria Lopes e Manoel Messias, sendo os dois últimos cearenses, garantiu a 5ª medalha de ouro brasileira e a 16ª no total. Na prova, cada atleta percorre 300m nadando, 7.5km pedalando e mais 1.5 km correndo. Nas Olimpíadas de 2020, será uma modalidade oficial dos Jogos.

Em segundo lugar ficaram os EUA, com 36 segundos acima do tempo brasileiro enquanto o México ficou em 3º. Com o resultado, o Brasil sobe para 3º no ranking de medalhas do Pan, atrás justamente dos mexicanos (2º) e dos americanos (1º).