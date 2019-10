Cearense vence Campeonato Brasileiro de Windsurf e conquista 11º título nacional da carreira

O cearense Gabriel Browne segue fazendo história no windsurf brasileiro. No último final de semana, ele venceu o Campeonato Brasileiro de Windsurf, realizado na Lagoa do Portinho, no Delta do Parnaíba, Piauí, e conquistou seu 11º título nacional na carreira.

Este foi o primeiro na modalidade Speed, onde vence quem, em 3 horas, velejar de um ponto a outro (definido por GPS) alcançando a maior velocidade possível. Gabriel atingiu 72km/h, com Wilhelm Shurman em 2º com a marca de 70.2 km/h e Mathias Pinheiro empatado em 3º com Jamilson Cunha, também do Ceará, cravando o tempo de 68.4 km/h.

Com isso, três cearenses ficaram entre os 4 mais rápidos velejadores do Brasil.

Já no Slalon o que estava em jogo era a 1ª etapa do campeonato nacional, e mais uma vez Gabriel, Mathias e Wilhelm protagonizaram os melhores duelos na raia do Portinho. Mesmo assim, ninguém conseguiu segurar Gabriel Browne, que venceu todas as regatas dos dois primeiros dias de Slalon e garantiu com um dia e 3 regatas de antecipação a vitória na prova, deixando novamente, Wilhelm em 2º e Mathias em 3º.

Com esse resultado Gabriel segue para a próxima e decisiva etapa do Slalon, que acontecerá em Florianópolis, precisando ficar apenas entre os 3 primeiros para garantir o título de 2019.

"Há quase 12 anos não vinha aqui competir e essa raia é exigente com posicionamento, ajuste de equipamento, por seu vento forte e constante. O evento foi um espetáculo, a Lagoa do Portinho é um lugar incrível para o windsurf e o grid estava realmente muito bom. Portanto, sair com duas vitórias é sensacional, ainda mais tendo na água campeões com o Mathias e o Shurman, além de velejadores tão competitivos de vários lugares do país", disse Gabriel.