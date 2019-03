Cearense Thiago Pitbull é escalado para lutar no UFC Rio 10, em maio

O cearense Thiago "Pitbull" Alves está oficialmente escalado para lutar no UFC 237, que acontece no dia 11 de maio, no Rio de Janeiro.

Thiago terá como adversário o argentino Laureano Staropoli, que tem um cartel de 8 vitórias e apenas uma derrota, e vem de uma sequência invicta de seis lutas no MMA. Seu último triunfo foi em novembro de 2018, sobre Hector Aldana, por decisão unânime.

Thiago Pitbull, por outro lado, atuou pela última vez em casa, no UFC Fortaleza, em fevereiro último, onde venceu o americano Max Griffin por decisão dividida.

O card do UFC Rio 10 também conta com várias estrelas do MMA, como Anderson Silva e José Aldo, que enfrentam Jared Cannonier e Alexander Volkanovski, respectivamente. A luta principal do evento será entre a campeã peso-palha Rose Namajunas e a brasileira Jéssica Bate-Estaca.

Confira o card do UFC 237 (Rio 10), até o momento:

Peso-palha: Rose Namajunas x Jéssica Bate-Estaca

Peso-pena: José Aldo x Alexander Volkanovski

Peso-médio: Anderson Silva x Jared Cannonier

Peso-meio-pesado: Rogério Minotouro x Ryan Spann

Peso-galo: Bethe Correia x Irene Aldana

Peso-mosca: Wu Yanan x Luana Dread

Peso-galo: Jessica-Rose Clark x Talita Bernardo

Peso-meio-médio: Thiago Pitbull x Laureano Staropoli

Peso-leve: B.J. Penn x Clay Guida

Peso-galo: Raoni Barcelos x Said Nurmagomedov