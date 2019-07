Cearense Thiago Monteiro vence torneio na Alemanha e entra para o Top 100 no ranking da ATP

O brasileiro Thiago Monteiro faturou mais um troféu para sua carreira neste sábado (13), no Braunschweig Chellenger, torneio do Sparkassen Open, na Alemanha. O tenista havia derrotado o suíço Laaksonen, 97º no ranking da ATP, pela semifinal da competição, por 2 sets a 0. Cinco horas depois, bateu o alemão Tobias Kamke, 266º no ranking, pelo mesmo resultado, com parciais de 7-6 e de 6-1, faturando o título.

Thiago é o 113º no ranking da ATP, brasileiro de melhor desempenho no momento, mas com a vitória deve ficar entre os 100 melhores.