Cearense Thiago Monteiro recebe convite para chave principal do Rio Open

A organização do Rio Open confirmou, nesta sexta-feira (10), o convite ao cearense Thiago Monteiro para a edição deste ano, agendada para 15 a 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. O tenista número 1 do Brasil ficou com o terceiro convite da competição, de nível ATP 500.

"Fico muito feliz por estar na chave do Rio Open, com esse convite. O torneio faz parte da minha história", disse o brasileiro, protagonista da maior surpresa da história da competição. Em 2016, ele eliminou logo na primeira rodada o francês Jo-Wilfried Tsonga, então número nove do mundo.

"Era a minha primeira chave de ATP e já de cara ganhei de um Top 10, em 2016, depois fiz quartas de final e esse ano quero romper esta barreira. Espero conseguir aproveitar a oportunidade e, com o apoio do público, ir em busca de mais um grande resultado", comentou o atual 87º do ranking.

Monteiro ficou a apenas duas posições na lista da ATP de entrar direto na chave principal do Rio Open, confirmada nesta semana. Por isso, precisou do convite para ter sua vaga na competição, sem precisar passar pelo qualifying. No entanto, ainda existe a possibilidade de ele entrar diretamente, caso haja desistências até o início do torneio.

"O Thiago ficou um fora da chave principal e apesar de ter grandes chances de entrar direto é merecedor desse convite que assegura a participação dele. Ele já fez grandes jogos no Rio Open e esperamos que ele volte a brilhar nas quadras do Jockey Club esse ano", comentou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

Se ele ainda obtiver a vaga direta, o convite de Monteiro deve ser transferido para João Menezes, número dois do Brasil e 186º do mundo. Ele foi campeão pan-americano em Lima, no ano passado. Os demais convites foram para o também brasileiro Felipe Meligeni e para a promessa espanhola Carlos Alcaraz.

O sobrinho de Fernando Meligeni ganhou o convite ao conquistar a Maria Esther Bueno Cup, torneio criado pela organização do Rio Open para dar chance a jovens tenistas do País. Já Alcaraz levou o convite que geralmente é reservado pela organização a um jovem tenista agenciado pela IMG, empresa parceira do torneio brasileiro.

A edição deste ano terá como destaques o austríaco Dominic Thiem (4º colocado do ranking), o italiano Matteo Berretini (8º), o argentino Diego Schwartzman (13º) e o croata Borna Coric (28º).