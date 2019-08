Cearense Thiago Monteiro cai no ranking e Brasil fica sem tenistas no Top 100 da ATP

O Brasil não tem mais um representante entre os 100 melhores tenistas do mundo. Nesta segunda-feira, na última atualização do ranking da ATP antes da disputa do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, em Nova York, nos Estados Unidos, o cearense Thiago Monteiro perdeu uma posição e agora é o 101.º colocado.

Garantido na chave principal do US Open, Thiago Monteiro tem boas chances de voltar ao Top 100 daqui a duas semanas, quando a lista da ATP terá nova atualização. E sua diferença para o segundo melhor do Brasil é enorme, já que Rogério Dutra Silva é apenas o 200.º colocado. O mineiro João Menezes, campeão do Pan de Lima, caiu na última rodada do qualifying em Nova York, perdeu um lugar e agora é o 211.º no ranking.

Na parte de cima, nenhuma alteração até a 26.ª posição, agora ocupada pelo francês Benoit Paire. O sérvio Novak Djokovic, com grande vantagem na liderança para os rivais, não deixará o posto com qualquer que seja seu desempenho no US Open. Separados por 455 pontos, o espanhol Rafael Nadal, em segundo, e o suíço Roger Federer, em terceiro, poderão mudar de posição depois do Grand Slam.

Quem comemorou bastante nesta segunda-feira foi o polonês Hubert Hurkacz. Campeão do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos, o tenista europeu ganhou seis colocações e agora está em 35.º lugar, a sua melhor colocação da carreira no ranking.

Entre as mulheres, a expectativa fica por conta da disputa pela liderança do ranking da WTA entre quatro tenistas. Atual número 1 do mundo, a japonesa Naomi Osaka terá que defender o título em Nova York e com isso os 2.000 pontos conquistados na temporada passada. As desafiantes são a australiana Ashleigh Barty, jogadora que mais somou pontos em 2019, a checa Karolina Pliskova, que segue em busca de seu primeiro título de Grand Slam, e a romena Simona Halep, eliminada na primeira rodada no ano passado.

No Top 10, a alteração de maior destaque foi a queda da bielo-russa Aryna Sabalenka da nona para a 13.ª colocação, sendo ultrapassada pelas norte-americanas Madison Keys (agora em nono) e Sloane Stephens (10.ª), a letã Anastasija Sevastova (11.ª) e a suíça Belinda Bencic (12.ª). Ainda suspensa temporariamente por suspeita de doping, a brasileira Beatriz Haddad Maia segue na 99.ª colocação, dentro do Top 100 do ranking da WTA.



Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 11.685 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.945

3.º - Roger Federer (SUI) - 6.950

4.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.925

5.º - Daniil Medvedev (RUS) - 4.125

6.º - Alexander Zverev (ALE) - 4.005

7.º - Kei Nishikori (JAP) - 4.005

8.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 3.455

9.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.890

10.º - Roberto Bautista (ESP) - 2.575

11.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.510

12.º - Borna Coric (CRO) - 2.160

13.º - Gael Monfils (FRA) - 2.140

14.º - John Isner (EUA) - 2.075

15.º - David Goffin (BEL) - 2.055

16.º - Juan Martín del Potro (ARG) - 2.050

17.º - Kevin Anderson (AFS) - 2.050

18.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.985

19.º - Felix Auger-Aliassime (CAN) - 1.750

20.º - Guido Pella (ARG) - 1.735

101.º - Thiago Monteiro (BRA) - 532

200.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 241

211.º - João Menezes (BRA) - 233

257.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 172

337.º - Thiago Wild (BRA) - 114



Confira o ranking da WTA:

1.º - Naomi Osaka (JAP) - 6.606 pontos

2.º - Ashleigh Barty (AUS) - 6.501

3.º - Karolina Pliskova (RCH) - 6.315

4.º - Simona Halep (ROM) - 4.743

5.º - Elina Svitolina (UCR) - 4.492

6.º - Petra Kvitova (RCH) - 4.386

7.º - Kiki Bertens (HOL) - 4.325

8.º - Serena Williams (EUA) - 3.935

9.º - Madison Keys (EUA) - 3.267

10.º - Sloane Stephens (EUA) - 3.189

11.º - Anastasija Sevastova (LET) - 3.167

12.º - Belinda Bencic (SUI) - 2.968

13.º - Aryna Sabalenka (BIE) - 2.955

14.º - Angelique Kerber (ALE) - 2.870

15.º - Bianca Andreescu (CAN) - 2.837

16.º - Johanna Konta (GBR) - 2.695

17.º - Marketa Vondrousova (RCH) - 2.650

18.º - Qiang Wang (CHN) - 2.646

19.º - Caroline Wozniacki (DIN) - 2.537

20.º - Sofia Kenin (EUA) - 2.460

99.º - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 629

243.º - Gabriela Cé (BRA) - 242

367.º - Carolina Meligeni Alves (BRA) - 122