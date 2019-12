Cearense Tainara é convocada pela seleção brasileira feminina para a disputa do Sul-Americano Sub-17

Destaque do Torneio de Desenvolvimento Sub-20 deste ano, a cearense Tainara de Oliveira Almeida, jogadora do Verdes Mares, foi convocada para representar a Seleção Brasileira Feminina na disputa do Sul-Americano Sub-17 de 2020.

"É meu sonho, estou muito feliz", disse a jovem de apenas 16 anos. É uma honra repredentar meu país e vestir a camisa da Seleção. Vou focar mais ainda para realizar um bom trabalho e honrar esta oportunidade.

Se destacando pela sua qualidade, Tainara foi indicada para a seleção Sub-20 do feminino no Melhores da Base. No ano passado, a atleta defendeu o Menina Olímpica pelo Campeonato Cearense Sub-20 e Adulto, além do Torneio Sub-17 do CBF Social de Futebol Feminino.

A atleta se apresenta na próxima segunda-feira (16) na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para iniciar a prepração para certame internacional.