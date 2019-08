Cearense participa de campeonato de MMA na Rússia neste fim de semana

Ex-campeão do Bitetti Combat, Andrezinho Nogueira, de 34 anos, teve o nome divulgado, na última semana, no Absolute Championship Akhmat (ACA) na lista dos competidores da categoria peso-leve (até 70kg). O torneio de MMA acontece em Kranosdar, na Rússia. Campeão faixa preta em Jiu-Jitsu, o cearense estreia neste sábado (31) diante do russo Yusuf Raisov.

Grande nome do Jiu-Jitusu cearense, Andrezinho foi campeão do Circuito Açailândia, no mês de julho, na categoria com kimono. O faixa-preta encara o anfitrião de 24 anos que vem de cinco vitórias seguidas na competição.

"Foi uma proposta irrecusável fazer quatro lutos no ACA. Venho treinando bem na cidade de Viçosa, na Serra da Ibiapaba", afirmou o cearense.