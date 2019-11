Cearense Mikaili Sol garante pódio na decisão do Ceará Kite Pro

Chegou ao final neste sábado, na praia do Preá, o Ceará Kite Pró. Em sua 2ª edição nas areias cearenses, o evento alavancou público, definiu os campeões mundiais na modalidade Strapless e foi palco de uma das maiores apresentações que o Kitesurf mundial já assistiu, com Mikaili Sol, cearense, 15 anos, bicampeã mundial no Freestyle estreando no Strapless com uma vitória das mais lindas já vistas no circuito.

O evento aconteceu no Rancho do Peixe, reunindo fãs do esporte que lotaram a praia do Preá e as pousadas e hotéis do entorno. Doze atletas disputaram o título feminino e Mikaili, que é a atual líder do mundial de freestyle e segue para seu 3º título consecutivo, trilhou vitórias consecutivas a cada bateria, chegando a semifinal para uma batalha contra a atual líder mundial do Strapless, a espanhola Carla Herrera, atleta consistente e muito técnica. Nesse confronto de campeãs, Carla sentiu a pressão, enquanto Mika fluia em seu estilo livre e veloz, impressionando pela forma como elevava o nível a cada bateria que encarava, garantindo a vitória. Vale ressaltar que sua participação no Ceará Kite Pró foi decidida pouco antes do evento, o que lhe deu exatas duas semanas de tempo de treino para estrear em uma categoria onde as manobras são realizadas de forma diferente da qual ela domina.

Do outro lado, a carioca Marcela Witt também garantiu uma vaga na final. Eram as duas únicas atletas brasileiras inscritas no mundial, superando todos os grandes talentos do strapless, fazendo uma final nacional em areias cearenses. Mika foi além ao cravar uma nota dez com um giro frontal direito, vencendo a etapa e presenteando o público com a mais incrível estreia de uma atleta do esporte em uma nova modalidade.

Leca Mir

No masculino, Airton Cozzolino, natural de Cabo Verde, fez jus às expectativas do circuito e mesmo já tendo chegado ao Ceará com pontuação suficiente para garantir o título 2019, disputou intensamente cada bateria vencendo a etapa. O francês Camille Delannoy ficou em 2º. Com esses resultados, Cozzolino e Carla Herrera foram coroados campeões mundiais de 2019 no Strapless. O Ceará Kite Pró, mais uma vez conquistou o público e Mikaili Sol brilhou encantando e arrancado aplausos até mesmo da concorrência.

Na próxima semana, Mikaili competirá no Cumbuco, no Super Kite Brasil, evento final da temporada GKA Freestyle. O Freestyle é a categoria que reúne o maior número de talentos brasileiros no circuito mundial, com predominância cearenses.