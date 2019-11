Cearense Mikaili Sol conquista etapa do mundial de KiteSurf, no Cumbuco

Com etapa realizada na praia do Cumbuco, a 40 quilômetros de Fortaleza, a competição mundial da categoria feminina do KiteSurf 2019 teve a cearense Mikaili Sol como a grande campeã. Na disputa, que aconteceu nesse sábado (23), a atleta natural da Vila do Préa, litoral do Ceará, subiu no lugar mais alto do pódio e garantiu, pela terceira vez em sua carreira, o título mundial.

No litoral cearense, a kitesurfista que conquistou o primeiro lugar pela categoria feminina é "de casa". Nascida na Vila do Pré, "Mika" Sol teve a chance de conquistar seu terceiro troféu mundial e assim o fez. Mesmo ainda jovem, ela tem um dos maiores currículos da história da modalidade.

Além de Mikaili, outra brasileira também subiu ao pódio. Bruna Kajiya ficou em segundo lugar. A plataforma de vencedoras foi completada pela espanhola Rita Arnaus, que ficou na terceira posição.

Masculino

Pela categoria masculina, a grande final aconteceu na última quinta-feira (21). O campeão foi o colombiano Valentim Rodriguez, jovem de apenas 17 anos. Adeuri Corniel, da República Donimicana, e Liam Whaley, da Espanha, ficaram nas segunda e terceira posições, respectivamente.

Veja abaixo a classificação geral do mundial:

Feminino

1º lugar: Mikaili Sol (Brasil)

2º lugar: Bruna Kajiya (Brasil)

3º lugar: Pippa Van Lersel (Holanda)

Masculino

1º lugar: Valentin Rodriguez (Colômbia)

2º lugar: Adeuri Corniel (República Dominicana)

3º lugar: Liam Whaley (Espanha)