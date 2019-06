Cearense Michael Rodrigues se classifica para as oitavas de final do Mundial de Surfe

O Ceará segue brilhando na etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe, realizada em Saquarema, no Rio de Janeiro. Além de Silvana Lima, que já está nas oitavas de final, o surfista Michael Rodrigues levou a melhor em cima do catarinense Willian Cardoso nesta sexta-feira (21) e avançou para a terceira fase do circuito.

Na primeira onda, Michael conseguiu fazer impôs um bom ritmo e conseguiu fazer 5.73 pontos, mais do que o dobro de Willian, que fez 2.50 pontos. Na segunda onda, as manobras no mar agradaram aos jurados, e o surfista cearense alcançou 6.33 pontos, contra 3.70 do catarinense.

No resultado final, o cearense alcançou 12.06 pontos contra 6.20 de Michael. O surfista se junta aos também brasileiros Filipe Toledo e Jesse Mendes nas oitavas de final do circuito. O adversário de Michael será o português Frederico Morais.