Cearense melhor do mundo de futsal, Amandinha relata susto e se emociona: "milagre eu estar aqui"

A jogadora de futsal Amandinha é um orgulho do Estado do Ceará. Não é todo dia que uma atleta cearense surge e conquista seis títulos sucessivos de melhor jogadora do mundo em sua categoria. E a atleta fortalezense, natural do bairro Conjunto Ceará, tem todos os predicados que fazem dela uma jogadora histórica e com muitas glórias a conquistar. Mas na última semana, a vida de Amandinha esteve em risco após uma emergência médica, que, para alegria de todos, terminou em final feliz.

A craque da Seleção Brasileira e do clube Leoas da Serra (SC) resolveu contar a sua história. Em rede social, no Instagram, ela gravou dois vídeos de quase 20 minutos, onde relata todo o sufoco que passou após a a "ficha ter caído" sobre a sua condição, que poderia ser muito grave.

Realmente foi um milagre eu estar aqui, um milagre eu ter passado por essa. Milagre mais uma oportunidade estar aqui, não foi fácil passar por essa situação, estou com uma cirurgia bem grande aqui", conta.

Amandinha chegou a passar mal em casa, quando se preparava para iniciar treinamento domiciliar. Ela desmaiou, convulsionou e foi levada por familiares para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No dia seguinte, ela já estava sendo operada para retirada de dois cistos no ovário, no qual um deles estourou e ocasionou hemorragia interna, condição de urgência.

"Ontem caiu a minha ficha, que foi um milagre que Deus fez na minha vida, no sentido de me proteger, por que tive uma hemorragia interna, depois de ter desmaiado, convulsionado. Se tivesse rompido os dois cistos, eu poderia não ter resistido, eu poderia não estar... eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui, no sentido de muita coisa que Deus tem para minha vida", relatou.

Passado o susto, Amandinha se recupera em casa e vai passar período ainda não revelado para recuperação.

Confira vídeo com os depoimentos da jogadora