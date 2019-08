Cearense Luiz Altamir conquista medalha de ouro na prova dos 4x200 livres no Pan-Americano de Lima 

O cearense Luiz Altamir conquistou a medalha de ouro na natação na prova dos 4x200m livres, na noite desta sexta-feira (9), nos Jogos Pan-Americano de Lima 2019. Essa foi a segunda vez que Altamir conquista medalhas em piscinas peruanas. No início da semana, ele já havia ficado com o bronze na prova dos 400m livres com o tempo de 3min49s91.

O nadador conquistou o bicampeonato na prova, já que ele levou o ouro no Canadá no Pan de Toronto em 2015.

Além de Luiz Altamir, o revezamento do time brasileiro foi composto por Fernando Scheffer, João de Lucca e Breno Correia.

O quarteto brasileiro levou a medalha de ouro com o tempo de 7min10s66. A prata ficou com os Estados Unidos (7min14s82) e bronze com o México (7min19s43).