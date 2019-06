Cearense Isabela Sousa começa corrida para o pentacampeonato mundial de bodyboard

Nascida em Caucaia, Isabela Sousa terminou hoje a primeira etapa do circuito mundial feminino da APB (Associação de Profissionais Bodyboarders), em Iquique, Chile, com um terceiro lugar que abre boas possibilidades para a conquista do quinto título mundial da sua carreira.

A tetracampeã mundial perdeu nas meias-finais com a chilena Anais Velis, (8.5 contra 10.25) que, embora tivesse menos aparatos técnicos, usou o conhecimento da onda de “Punta 2” para vencer a etapa, superando a japonesa Sari Ohara na final.

“Apanhei uma onda muito boa e estava confiante que ia apanhar uma segunda onda mas nunca apareceu”, lamentou Isabela. “Ainda fiz um tubo longo de que não saí por pouco e daria um dez. Competi bem mas faltou essa segunda onda. Enfim, a competição é isto mesmo, mas um terceiro lugar é sempre muito bom e ainda há muito Mundial pela frente", acrescentou a atleta.

Isabela segue agora para Antofagasta, a segunda etapa do Circuito Mundial APB, também no Chile. A cearense tem um canal no YouTube onde produz conteúdos para o “Onda Bela”, seu projeto sobre bodyboard.



Calendário Mundial Feminino (APB World Tour)

22 a 28 Junho – Bellavista Bodyboard Pro – Iquique, Chile

4 a 14 Julho – Antofagasta Bodyboard Festival – Antofagasta, Chile

10 a 15 Setembro – Sintra Portugal Pro – Sintra, Portugal

1 a 6 Outubro – Marrocos Bodyboard Girls Experience – Casablanca, Marrocos

12 a 26 Outubro – Grand Canaria Fronton King – Galdar, Gran Canaria