Cearense Henrique Gurgel disputa Paralimpíadas Universitárias em São Paulo

Natural de Fortaleza, Henrique Gurgel irá representar o Estado do Ceará nas Paralimpíadas Universitárias - competição que irá receber os melhores atletas paralímpicos do Brasil - que acontecem entre os dias 24 de 27 de julho, na cidade de São Paulo. A intenção da competição é incentivar a participação de alunos universitários com deficiências, seja física, visual ou intelectual, em atividades esportivas em todas Instituições de Ensino Superior (IES) ao redor do País.

Campeão pan-americano e brasileiro de natação universitária de 2018, Henrique Gurgel é o primeiro lugar do ranking universitário na prova dos 150 metros medley. Na capital paulista, o cearense vai em busca de trazer mais uma medalha de ouro ao esporte cearense.

Vindo de duas competições nos últimos dois meses, uma na capital cearense e outra na Colômbia, Henrique está confiante em subir no lugar mais alto do pódio e acredita que se preparou bem para esta disputa.

"A preparação tem que ser bastante intensa por conta do nível dos atletas que vou encontrar por lá. Estou bastante otimista por conta da preparação que fiz e pelos resultados que tive nas últimas competições. Estou bem preparado", afirmou o cearense.

A competição, que acontece entre 24 de 27 deste mês, receberá os melhores competidores paralímpicos do País.