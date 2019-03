Cearense de Rally abre temporada 2019 neste sábado

Foi dado início neste sábado ao calendário 2019 do Cearense de Rally. A primeira etapa durou em torno de 5h e contou com um percurso cheio de lama e diferentes terrenos em cerca de 200km entre Aquiraz, Pindoretama e Cascavel.

"Graças a Deus, iniciamos a temporada 2019 com a primeira etapa formidável. São Pedro abençoou, trouxe muita chuva. Trilha de regularidade aliado a chuva e uma prova bem feita, bem montada, é tudo de bom", destaca Mácio Botelho, presidente da Associação Cearense de Pilotos e Navegadores de Rally (ACPN).

Para este começo de temporada, foram 70 veículos em nove graduações diferentes. Nas duas rodas, foram 6 inscritos em duas categorias. Em quadriciclos, 5 pilotos. Já o UTV, contou com 6 duplas em duas categorias: estreante e graduado.

Entre os automóveis, quem participou em peso foi a Turismo, com 16 veículos no percurso. Em seguida, a categoria com mais inscritos foi a Estreante, com 14 veículos. Além disso, contou com 7 duplas na Graduados e 6 na Master, categoria de estreia nesta edição 2019, que reuniu competidores experientes e ex-campeões no 4x4.

Para completar, o evento contou ainda com a presença de iniciantes em uma nova categoria: Experiência. "Foram competidores que apenas possuem carros 4x4 e tinham essa dúvida de saber como era, como funcionava, se consegueria ler a planilha ou se o carro iria arranhar ou danificar. Então, eles vieram e comprovaram que é uma grande brincadeira, que é um esporte maravilhoso, que atrai", explica Márcio.

Resultados

Master

1º Paulo Rogério Coelho / Daniel Rocha Rodrigues

2º Paulo Renato Macedo de Andrade / Thiago Alves Feitosa

3º Romulo Cavalcanti Lima Júnior / Humberto Waldy Milério Neto

Graduado

1º Ivano Queiroz / Leonardo Lenine Leite Bezerra

2º Walter Martins Ferreira Neto / Ivanildo de Oliveira

3º Walter Santana / Francisco Cláudio Martins Filho

Turismo

1º Alisson Baima Rebouças / Rubens Franco Torres

2º Darlot Lima Figueiredo / Flávio Augusto Morais Ferreira

3º Márcio Assunção de Sousa / Davi Pinheiro Cavalcante

Estreante

1º Luiz Arthur Lourenço Penaforte / Raul Victor Lourenço Penaforte

2º Davi Feitosa Campos / Pedro Cristino de Menezes Neto

3º Adriano Santos de Freitas / Alan Freitas de Menezes

UTV Graduado

1º Álamo Costa Souza / Paulo Afonso Medina Júnior

2º Felype Leitão Sales / George Luis Martins Araújo Filho

3º Alex Sandro Santos Souza / Gabriel Santos

UTV Estreante

1º Marcel Assef Alves / Daniel do Amaral Ortega

2º Francisco Welton Linhares Demetrio de Souza / Cecília Maria Farias Demetrio

Moto Graduado

1º Antonio Moreira Mota Júnior

2º Savio Azevedo

3º Dardanio George Lopes da Silva

Moto Estreante

1º Boanerges Martins de Sousa Rocha

Quadriciclo

1º Wescley Ferreira

2º Ítalo Santiago

3º Roberto Sávio Gomes da Silva

Calendário

Quem quiser participar das próximas etapas, a próxima fase está marcada para o dia 18 de Maio. No calendário, a terceira etapa será 13 de Julho, a quarta e quinta etapa será em feriados, sendo 07 de Setembro e 12 de Outubro, respectivamente, com a final para 30 de Novembro.