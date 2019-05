Cearense conquista medalha de bronze no Campeonato Sul-americano de Karatê

O cearense Jonathan Benvindo voltou para casa com uma medalha de bronze do Campeonato Sulamericano de Karate, que ocorreu entre 22 e 28 de abril, na Bolívia. Em sua terceira participação na competição, o atleta de 17 anos concorreu na Categoria Júnior -55kg e conquistou uma vaga para o Campeonato Panamericano de Karate, que será realizado em agosto, no Equador.

Pela 3ª vez na Seleção Brasileira de Karate, Jonathan conta que o campeonato foi bem difícil, mas que ficou feliz em alcançar a 3ª colocação. “Eu me lesionei na primeira luta e isso me prejudicou bastante, ainda assim consegui a medalha de bronze e fiquei muito feliz. Agora pretendo treinar mais para o Panamericano que vale vaga para o Campeonato Mundial”, disse o jovem.

Grande promessa para o Karate brasileiro, o menino luta pelo sonho de participar de um Mundial, pois em 2017, mesmo com a vaga garantida, teve que ser substituído por falta de patrocínios. Ele também espera por uma chance de disputar as Olimpíadas de 2024.